Фигуранты уголовного дела обвиняются по статье "халатность".

Обвинение просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерово. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители Ленинского районного суда. В настоящее время отправлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Государственный обвинитель считает, что дело требуется переквалифицировать на более тяжкое, так как сейчас рассматривается вопрос халатности полицейских, которые не отреагировали на вызов.

Суд вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если обстоятельства изложенные в обвинительном заключении свидетельствуют о наличии оснований для квалификации обвиняемого как более тяжкого преступления гособвинитель

Ходатайство поддержал представитель родителей погибшей девушки - адвокат Илья Большаков. Сторона защиты подала аналогичное ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, так как действия фигурантов расследования могли быть ошибочно квалифицированы по части 1 статьи 293 УК РФ. Юрист считает, что действия представителей закона следует рассматривать по части 2 статьи 293 УК РФ.

Напомним, что трагедия произошла в январе 2020 года. Погибла 23-летняя студентка. Широкую огласку убийство получило только в конце февраля 2021 года, когда родственники жертвы заявили о несогласии с предъявленным обвинением в отношении фигурантов расследования.

Жители Кемерово смогут прямыми рейсами летать в Петербург.

Фото: Piter.tv