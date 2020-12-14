В Кемерове полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

Против сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о халатности.

В Кемерове полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали 23-летнюю девушку. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Кемеровской области. По информации от надзорного ведомства, два сотрудника правоохранительных органов пойдут под суд по статье за халатность.

Напомним, что трагедия произошла в январе 2020 года. Полицейские, находясь на рабочем месте, получили сигнал о помощи. Они узнали, что в одной из квартир Ленинского района города слышны крики женщины. Очевидцы сообщили о драке. На проверку данной информации не была отправлена оперативная группа. В результате в квартире погибла местная жительница.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части, обвиняемых в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ пресс-служба СК РФ по региону

В социальных сетях распространились сведения о том, что преступником является бывший парень погибшей студентки. Родственники жертвы сообщили, что молодой человек в течение 3,5 часов мучил девушку. Соседи ждали приезда полиции, но потом решили выломать дверь. Однако к этому моменту жертва уже была мертва. Предполагаемого убийцу оперативники поймали на месте происшествия. В его отношении также ведется уголовное дело.

Подростка из Кемерово задержали по подозрению в нападении на молодых неформалов на Лиговском.

Фото: Piter.tv