Подростка из Кемерово задержали по подозрению в нападении на молодых неформалов на Лиговском

У 17-летнего юноши изъяли аэрозольный пистолет.

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на молодых неформалов на Лиговском проспекте. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, поиск злоумышленника начался после публикации в интернете о случившемся.

Как выяснилось, инцидент произошел 30 октября у дома 8 по Лиговскому проспекту, на двух людей напал неизвестный с аэрозольным пистолетом. Заявлений от пострадавших в полицию не поступало, как и телефонограмм из больниц, однако правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве. Пострадавшими оказались студенты петербургского вуза: 20-летний уроженец Нальчика, проживающий в общежитии, и 17-летний петербуржец.

Задержанным стал 17-летний неработающий и неучащийся кемеровчанин Данил, живущий сейчас во Всеволожском районе Ленобласти. У подростка изъяли пистолет "Пионер", расследование продолжается.

Ранее мы писали, как двух юристов задержали по подозрению в разводе пенсионерки на 800 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД