Двух юристов задержали по подозрению в разводе пенсионерки на 800 тысяч рублей

Женщина заплатила за юридическую услугу, но так ее и не получила.

В конце октября в полицию обратилась 73-летняя петербурженка, рассказавшая о юристах-мошенниках. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудники юридической фирмы на Измайловском проспекте развели женщину на деньги.

Как выяснилось, 22 октября пенсионерка обратилась к юристам за услугами по взысканию денег за некачественный ремонт ее квартиры. Женщина заплатила специалистам 800 тысяч рублей, но так и не получила услуги. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, вскоре подозреваемых аферистов задержали. Ими оказались реальные работники фирмы, 27-летняя женщина и 26-летний мужчина. Полиция считает, что злоумышленники заключили с клиенткой договор, имеющий юридическую силу только формально: на деле документ был подписан от имени юрлица, оформленного на номинального директора. Подозреваемые пояснили, что решили воспользоваться почтенным возрастом клиентки и обмануть ее, присвоив себе деньги.

Расследование продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД