Мужчина ограбил сожительницу на Маршала Захарова

Злоумышленник применил к подруге физическую силу и забрал ее телефон.

В минувшее воскресенье, 11 октября, в полицию Петербурга обратилась 20-летняя неработающая девушка. Жительница дома по улице Маршала Захарова рассказала, что ее обокрал сожитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В субботу 24-летний неработающий мужчина, применив физическую силу, похитил мобильный телефон своей подруги и скрылся с места. Уже в понедельник злоумышленника задержали на Авангардной улице. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее мы рассказывали, как пенсионерка из Выборга отдала мошеннице 205 тысяч за лечение от всех болезней.

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