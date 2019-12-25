Пенсионерка из Выборга отдала мошеннице 205 тысяч за лечение от всех болезней

Незнакомка подошла к пожилой женщине возле церкви.

Накануне в полицию Выборга обратилась 71-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенницы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 8 сентября около 10:45 к ней возле церкви подошла незнакомка и уговорила отдать 205 тысяч рублей под предлогом полного излечения пенсионерки и ее родственников от всех болезней.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". "Целительницу" ищет полиция.

Ранее мы писали, что лжемастер по литью и ковке металла предстанет перед судом.

Фото: pixabay.com