Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки почти за 18 млн рублей

Похожие деревья закупили в Московской области и Красноярске.

Мэр Кемерово Илья Середюк объяснил, почему местная новогодняя ель оказалась такой дорогой. По словам политика, дерево не потребует замены еще долгое время. Предыдущая лесная красавица использовалась городом последние 11 лет

Учитывая, что новая елка у нас современная, мы рассчитываем, что она будет служить не меньше прокомментировал спикер "Газете.Ру"

Мэр заметил, что в городе давно отказались от установки живых растений, заменив их на искусственные. Новую елку купили на открытом аукционе, перед торгами запрашивались коммерческие предложения. Елка за 18 млн. рублей находится в среднем ценовом сегменте, но эта вещь "заказная, штучная".

Мэр добавил, что подобное приобретение сделали в Красноярске и Московской области.

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Фото и видео: HUE

