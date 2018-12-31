Смольный рассказал, как Петербург встретит 2020 год

В план мероприятий вошло более 180 событий.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, как петербуржцы встретят Новый год. Об этом рассказали на заседании в городской администрации.

По сkовам чиновников, в план мероприятий вошло более 180 событий. Известно, что празднования начнутся 31 декабря в 23:00 на Дворцовой площади и Невском проспекте. Планируется, что петербуржцев займут интерактивом и тематическими фотозонами.

Кроме того, на Малой Конюшенной запустят масштабную городскую дискотеку. Отмечается, что все локации украсят в стиле народного творчества.

Ранее мы сообщали о том, что на Дворцовой поставят искусственную ель, о живой подумают позже.

Фото:pixabay