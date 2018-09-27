Символ года, мем с котом и логотип Петербурга: вырезаем необычные снежинки к Новому году

Редакция Piter.TV основательно подготовилась к наступающему новому году.

Piter.TV подготовил подборку необычных снежинок из бумаги, которые смогут украсить вашу новогоднюю ночь и удивят гостей. Мы предлагаем три варианта мемных снежинок, которые очень просто вырезать, для этого понадобится только бумага, карандаш и ножницы.

Первый вариант — это символ года, который напоминает мем мыш (кродеться). Напоминаем, что 2020 год стал годом крысы или мыши по восточному календарю.

Вторая снежинка (с 3-й минуты видео) сделана на основе мема ъуъ съука, который можно смело назвать мемом этого года. В оригинале это отфотошопленный черный кот.

На третьей снежинке (с 6 мин 13 сек) можно увидеть новый логотип Санкт-Петербурга, который обошелся городу в 7 миллионов рублей. После публикации информации о нем, в сети появились множество шуток.

Фото и видео: Piter.TV