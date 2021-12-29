Россияне выбрали лучше мемы 2021 года

На первом месте оказался кот Бендер, который настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру.

ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года: их выбирали пользователи соцсети в специальном мини-приложении. Победил кот Бендер из Австралии, который особенно понравился русскоязычным интернет-пользователям.

Кот Бендер настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру. Такое поведение похоже на то, когда кто-то приходит с требованиями, задаёт назойливые вопросы или выражает пассивную агрессию. Следом идёт постироничный мем "Вы продоёте рыбов?". На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между котами и продавцами происходит выдуманный диалог. Замыкает тройку лидеров мем "А ловко ты это придумал" с цитатой из мультфильма "Добрыня Никитич и Змей Горыныч". Одна и та же фраза помогает отмечать и нелепые идеи, и действительно хитрые планы.

На четвёртом месте — абстрактная картинка с Томасом Шелби, главным героем сериала "Острые козырьки", и словом "Бебра". В топ-5 попал мем с Домиником Торетто из фильма "Форсаж".

В битве участвовали 35 мемов, голосование по мотивам сериала "Игра в кальмара" проходило в три этапа. Сначала пользователи определяли, какие мемы недостойны победы, затем расставляли оценки по пятибалльной шкале. В финале нужно было проголосовать за лучшую картинку в паре.

Видео: YouTube / UCHANNEL

Фото: ВКонтакте