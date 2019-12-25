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Лада Калина в пруду возле Сергиево стала мемом
Сегодня, 12:59
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Лада Калина в пруду возле Сергиево стала мемом

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Отечественная легковушка, утонувшая в пруду, стала для пользователей соцсетей объектом для шуток.

Паблик "ДТП и ЧП" в соцсети ВКонтакте опубликовал фотографию легкового автомобиля Lada Kalina, заехавшего почти по самую крышу в пруд возле железнодорожной станции Сергиево Красносельского района. Об аварии стало известно около 7 утра. Предположительно, водитель не справился с управлением. О пострадавших не сообщается. 

Для пользователей соцсети размещенное фото стало своеобразным мемом, метафорой отечественных дорог и символом положения российского автопрома одновременно. 

Этим же утром на пересечении Кубинской и Благодатной улиц столкнулись два легковых автомобиля. 

Фото: паблик "ДТП и ЧП" в соцсети ВКонтакте 

Теги: авария, дтп и чп, лада калина, ленобласть, мемы, сергеево, утонувшая машина
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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