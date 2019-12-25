Лада Калина в пруду возле Сергиево стала мемом

Отечественная легковушка, утонувшая в пруду, стала для пользователей соцсетей объектом для шуток.

Паблик "ДТП и ЧП" в соцсети ВКонтакте опубликовал фотографию легкового автомобиля Lada Kalina, заехавшего почти по самую крышу в пруд возле железнодорожной станции Сергиево Красносельского района. Об аварии стало известно около 7 утра. Предположительно, водитель не справился с управлением. О пострадавших не сообщается.

Для пользователей соцсети размещенное фото стало своеобразным мемом, метафорой отечественных дорог и символом положения российского автопрома одновременно.

Этим же утром на пересечении Кубинской и Благодатной улиц столкнулись два легковых автомобиля.

Фото: паблик "ДТП и ЧП" в соцсети ВКонтакте