В пруду под Стрельной заметили "Ладу Калину"

В комментариях под записью в соцсети горожане отнеслись к ситуации с юмором.

Утром в четверг, 10 июня, горожане заметили в пруду у железнодорожной станции "Сергиево" в Красносельском районе что-то синее, подойдя ближе оказалось, что в пруду "плавает" чей-то автомобиль "Лада Гранта". Фотографиями с места поделились в соцсетях.

Машина больше, чем наполовину, ушла в воду. Как она там оказалась и пострадал ли кто-то, пока неясно. Вместе с тем в комментариях петербуржцы принялись шутить. Кто-то попросил не вытаскивать авто, чтобы "снять раков через пару дней", кто-то назвал машину "Ладой Камыш" и "Ладой Амфибией", кто-то заметил, что "Лада" находится в естественной среде обитания и на водопое в дикой природе.

Ранее мы писали, что таксист совершил развратные действия в отношении 12-летней у детской площадки в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today