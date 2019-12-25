Таксист совершил развратные действия в отношении 12-летней у детской площадки в Ленобласти

Подозреваемый был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

В Пушкине задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 12-летней около детской площадки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В правоохранительные органы 9 июня обратилась мама девочки. Она рассказала, что в городе Коммунар 2 июня неустановленный мужчина, находясь около детской площадки, совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, оперативной в Пушкине был задержан 33-летний мужчина, работающий в такси. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Стало известно, что число жертв 62-летнего петербургского педофила увеличилось до 7 человек.

Фото: Piter.tv