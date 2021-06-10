На перекрестке Кубинской и Благодатной не поделили дорогу две легковушки

У машины отечественного производства пострадал передний бампер.

Утром 10-го июня на пересечении Кубинской и Благодатной улиц столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV получил видео с момента ДТП.

Авария произошла на пустом перекрестке. Обе машины двигались в прямом направлении. "Киа" не пропустил "помеху справа", что привело к ДТП. Судя по кадрам, отечественное авто повредило передний бампер. Других участников аварии удалось избежать. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге Ford сбил мексиканца на электросамокате.

Видео: Piter.TV