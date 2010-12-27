На Дворцовой поставят искусственную ель, о живой подумают позже

Глава комитета по печати рассказал, что все больше петербуржцев предлагают установить живую ель.

В Петербурге могут провести голосование по выбору ёлки на Дворцовой площади. С 2013 года на Дворцовой площади устанавливают искусственное дерево, что не устраивает многих петербуржцев. Об этом сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Ряболов.

Глава комитета рассказал, что все больше петербуржцев предлагают установить живую ель. Однако, голосование будет проведено, если такое поручение даст губернатор города Беглов. Александр Беглов предложил вернуться к этому обсуждению после этого Нового года.

К слову, 25-метровую искусственную ель установят на Дворцовой площади к 20 декабря.

В Петербурге начали устанавливать новогодние ёлки.

Фото: Piter.TV