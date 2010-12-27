Эксперты: каждый третий петербуржец не будет работать 31 декабря

Большинство петербуржцев возьмут в этот день отгул.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что каждый третий петербуржец не будет работать 31 декабря. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса Работа.ру.

В опросе приняли участие 1400 жителей города. Отмечается, что большинство тех, кто не будет работать в канун нового года, намерены взять отгул.

"Почти четверть респондентов запланировали взять отпуск в праздничный день. 7% опрошенных указали на возможность работать из дома. 3% работников готовы взять больничный на 31 декабря, а 2% — могут использовать отгул за сдачу донорской крови", —сказано в исследовании.

Другие опрошенные отметили, что у них рабочий день 31-го переносится на субботу. При этом 21% опрошенных заявил, что намерен выйти на работу в праздничный день. "Смегчающим обстоятельством" горожане называют сокращенный день.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор рекомендовал блюда для новогоднего стола.

Фото:pixabay