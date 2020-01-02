Роспотребнадзор рекомендовал блюда для новогоднего стола

Специалисты советуют есть салаты из свежих овощей и зелени.

В Роспотребнадзоре советуют для новогоднего стола выбирать нежирные и легкоусвояемые блюда без содержания майонеза и растительного масла. Об этом сообщило ТАСС.

Специалисты советуют есть салаты из свежих овощей и зелени, но заправлять маслом или майонезом не стоит. Эксперты аргументируют это тем, что Новый год отмечают ночью, а в это время суток работа пищеварительной системы замедляется.

В качестве горячего предлагается запечь или потушить мясо птицы, кролика или нежирные сорта рыбы (судак, треска, речная рыба). Также на столе должны быть овощи, зелень, фрукты. При этом не рекомендуется употреблять в пищу продукты без термической обработки.

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