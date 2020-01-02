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Подсчитаны траты россиян на Новый год в 2019 году

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Изменилось соотношение расходов на подарки и праздничный стол.

Подсчитаны расходы россиян на Новый год в 2019 году. В среднем жители страны планируют потратить 19,3 тысячи рублей. Этот показатель на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили "РБК" со ссылкой на аналитиков Deloitte.

В 2018 году жители страны рассчитывали потратить на праздники 16,9 тысяч рублей. Однако реальный средний чек по России оказался выше - 18,3 тысячи рублей. В этом же году траты россиян на подарки впервые превысили расходы на новогодний стол. На эту статью уйдет около 46% из общего бюджета, а на напитки и еду - только 43%. Годом ранее соотношение определялось как 42% против 47%.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, кто сыграет в перезапуске "Один дома".

Теги: новый год, праздники, траты
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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