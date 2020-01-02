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Эксперты: россияне потратят на новогодний ужин 10 тысяч рублей

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Самый большой поток покупателей приходится на 24-28 декабря.

Эксперты компании Nielsen выяснили, сколько в среднем россияне планируют потратить на новогодний праздничный стол. Об этом сообщило РИА Новости.

Россияне думают потратить на праздничный ужин не меньше 10 тысяч рублей. Так как 7 из 10 жителей нашей страны будут встречать Новый год дома, и 85% из них сами будут готовить еду, то это влечёт повышение спроса на определенные товары из магазинов.

Самый большой поток покупателей приходится на 24-28 декабря. В эти дни покупают больше всего фруктов, овощей, мяса, рыбы, птицы и сыра. Из напитков россияне предпочитают шампанское и игристые вина.

Психолог посоветовала украшать ёлку 31 декабря.

Теги: новогодний ужин, новый год
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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