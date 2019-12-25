Глава Калининградской области допустил остановку транзита через Литву 1 сентября

Антон Алиханов назвал два варианта после прекращения работы "Шауляй банка" с Россией.

Прекращение работы литовского "Шауляй банка" с Россией может привести к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область станет бесплатным или вообще остановится. Соответствующее заявление журналистам ТАСС сделали в пресс-службе губернатора региона Антона Алиханова. Напомним, что литовский "Шауляй банк", через который проводились операции с калининградским транзитом, объявил Москве о прекращении сотрудничества. Российские дипломаты направили ноту протеста в МИД Вильнюса.

Отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать. слова Антона Алиханова

Стоит уточнить, что железнодорожный транзит через территорию Прибалтики в Калининградскую область возобновлен с 26 июля. С данной отрасли были сняты западные санкции, введенные Евросоюзом.

РФ передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.

Фото: Telegram / Антон Андреевич