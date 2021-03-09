  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:44
98
matveyvn
Код вставки плеера

Глава КГБ Белоруссии назвал обстановку в стране стабильной

0 0

Тертель доложил о угрозах для Белоруссии в сфере внешнеполитической деятельности и внутренней ситуации.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель назвал обстановку в стране стабильной. Заявление он сделал во время встречи с Александром Лукашенко.

Тертель рассказал, что у спецслужб имеется информация о подготовке в республике массовых беспорядков в период с 25 по 27 марта.

Также глава КГБ доложил о угрозах для Белоруссии в сфере внешнеполитической деятельности и внутренней ситуации.

Ранее сотрудник КГБ рассказал, как 40 лет назад создавал Ленинградский рок-клуб.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: белоруссия, кгб, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии