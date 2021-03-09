Глава КГБ Белоруссии назвал обстановку в стране стабильной

Тертель доложил о угрозах для Белоруссии в сфере внешнеполитической деятельности и внутренней ситуации.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель назвал обстановку в стране стабильной. Заявление он сделал во время встречи с Александром Лукашенко.

Тертель рассказал, что у спецслужб имеется информация о подготовке в республике массовых беспорядков в период с 25 по 27 марта.

Также глава КГБ доложил о угрозах для Белоруссии в сфере внешнеполитической деятельности и внутренней ситуации.

Ранее сотрудник КГБ рассказал, как 40 лет назад создавал Ленинградский рок-клуб.

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