Глава КГБ Белоруссии назвал обстановку в стране стабильной

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель назвал обстановку в стране стабильной. Заявление он сделал во время встречи с Александром Лукашенко.
Тертель рассказал, что у спецслужб имеется информация о подготовке в республике массовых беспорядков в период с 25 по 27 марта.
Также глава КГБ доложил о угрозах для Белоруссии в сфере внешнеполитической деятельности и внутренней ситуации.
Ранее сотрудник КГБ рассказал, как 40 лет назад создавал Ленинградский рок-клуб.
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