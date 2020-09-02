Сотрудник КГБ рассказал, как 40 лет назад создавал Ленинградский рок-клуб

До 1981 года рок-клуб курировали сотрудники спецслужб.

Сегодня, 7 марта, Ленинградский рок-клуб отмечает 40-летие со дня своего первого концерта. Подполковник КГБ СССР, контрразведчик и один из авторов проекта Павел Кошелев рассказал, что клуб был создан при поддержке КГБ.

Кошелев заявил, что власти города задумались о создании рок-культуры в Петербурге в 1980-ом году, когда в Тбилиси прошёл концерт "Весенние ритмы". Затем грузинские спецслужбы составили докладную про выступление петербургских участников фестиваля.

По итогам сами же грузины, у которых уже тогда было полное разложение, первыми и стуканули в Москву отчёт. И худшими там оказались именно питерские ребята. А если бумага пошла по линии комитета, да ещё и по линии ЦК, естественно, обком возбудился. И вот тут мне было сказано, что рок-движением буду заниматься я рассказал Кошелев в интервью "Фонтанке".

Спецслужбы создали Ленинградский рок-клуб при поддержке ленинградских комсомольцев, а сами музыканты собирались в Дворце народного творчества. Бывший сотрудник КГБ отметил, что власти не вмешивались в творческий процесс музыкантов.

Одна из задач была — локализовать, чтобы не было необходимости заниматься каждодневной работой по поиску враждебных элементов, а дать им самореализовываться поделился Кошелев.

До 1981 года рок-клуб курировали сотрудники спецслужб, после чего он наблюдался отделом по работе с молодежью.

Ранее мы писали, что выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский Рок-Клуб