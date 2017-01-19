Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен досрочно уйти в отставку 

Он возглавляет республику с 2008 года.

В понедельник, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что намерен досрочно уйти в отставку. Об этом сообщают СМИ.

Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы Республики сообщил он на национальном телевидении республики

Что стало причиной подобного решения Евкуров не уточнил. Он возглавляет республику с 2008 года. Напомним, что политик пережил покушение: машина в его кортеже взорвалась, погиб охранник. После этого Евкуров отправил в отставку республиканское правительство.

Ранее мы сообщали о том, что в Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов.

Фото:Юнус-Бек Евкуров/вк