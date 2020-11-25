Глава Гонконга заявила, что закон о нацбезопасности оказался "чрезвычайно эффективным"

Кэрри Лам оценила действие правового акта на территории специального административного района.

Глава Гонконга заявила, что закон о национальной безопасности оказался "чрезвычайно эффективным". Об этом руководитель исполнительной власти специального административного района сообщила в рамках своего выступления с ежегодным посланием ЗакСу. По мнению чиновницы, документ принес ощутимые результаты в восстановление порядка в регионе и социальной стабильности.

После года социальных волнений и страха за личную безопасность жители Гонконга снова могут пользоваться своими основными правами и свободами в соответствии с законом Кэрри Лам, глава Гонконга

Глава Гонконга напомнила, что правовой акт привел к тому, что попытки отстаивания "независимости", а также сговор с внешними силами постепенно утихли. Радикальным активистам пришлось свернуть свою деятельность, что привело к резкому спаду уличного насилия.

МИД Китая выразил США протест за "одобрение насилия" и расширение санкций по Гонконгу.

Видео: YT / 蘋果動新聞 HK Apple Daily