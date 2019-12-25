Ван Вэньбинь прокомментировал расширение санкционного списка США за "подрыв автономии Гонконга".

МИД Китая выразил США протест за "одобрение насилия" и расширение санкций по Гонконгу. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь. В Пекине считают, что Вашингтон поддерживает радикально настроенные элементы внутри КНР, которые в свою очередь подрывают национальную безопасность.

Мы выражаем решительный протест….и настаиваем, чтобы Соединенные Штаты прекратили вмешиваться во внутренние дела Гонконга, немедленно отменили санкции Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

По мнению Китая, США серьезно нарушают международные соглашения. Он напомнил, что Гонконг является неотъемлемой частью КНР, поэтому внешние силы не имеют права вмешиваться во внутренние дела государства. В августе американский Минфин заявил о новых ограничениях против 11 должностных лиц КНР и Гонконга. Их обвинил в причастности к "подрыву автономии Гонконга". Днем 9 ноября список был расширен еще на четыре человека.

Познер констатировал победу Китая над Россией в мировом влиянии.

Фото: Pixabay.com