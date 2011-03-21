Валерий Герасимов призвал Украину вернуться к выполнению Минских соглашений по Донбассу.

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов предупредил Киев о готовности пресекать провокации на Донбассе. Такое заявление спикер сделал во время брифинга с иностранными атташе. Военнослужащий оценил возможное решение Украины по силовому решению конфликта на юго-востоке страны. По мнению специалиста, сейчас власти соседнего государства не выполняют Минские соглашения.

Поставки Украине вертолетов и самолетов подталкивают власти к резким и опасным шагам. ВСУ заявляют о начале применения противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены США, используют БПЛА турецкого производства. Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ

Эксперт подчеркнул, что военная помощь со стороны Запада приводит регион к обострению и без того накаленной обстановки. Герасимов назвал ложью информацию о якобы готовящемся нападении со стороны России. Он добавил, что оборонная деятельность внутри суверенной страны не требует от РФ дополнительного уведомления иностранцев. В России считают, что НАТО чрезмерно уделяют внимание перемещению вооруженных сил на границе с Киевом, хотя на самом деле происходящее является рутинной практикой армии любого государства.

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Фото: Минобороны России

