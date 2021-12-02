Жители Докучаевска засняли мощный обстрел ВСУ

Очевидцы: Киев стреляет по Донбассу из минометного оружия.

Жители Докучаевска засняли мощный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Известно, что опасная ситуация для гражданского населения Донбасса произошла утром 2 декабря. По предварительной информации, Киев использовал на территории запрещенное оружие - минометы. Из-за этого в городской черте очевидцы увидели падающие боеприпасы. Они были выпущены с позиций ВСУ на линии соприкосновения. Известно, что стрелковое оружие мирное население слышит и сейчас. Дополнительных данных о пострадавших или погибших не поступало.

Кадры с минометным обстрелов жители Докучаевска начали публиковать в социальные сети с семи часов утра. Снаряды попадают на линию фронта, которая протянулась по западной и южной части города.

Лукашенко: Армия Украины становится все более фашистской.

Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия