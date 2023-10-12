Кирилл Буданов оценил поддержку союзников для ВСУ.

С середины 2024 года у киевского режима могут быть проблемы с западной помощью. Соответствующее заявление в эфире местного издания "Украинская правда" сделал глава Главного управления разведки министерства по обороне киевского режима Кирилл Буданов. Иностранный спикер заметил, что ситуация будет зависеть от того, насколько украинские власти правильно смогут объяснить международным союзникам собственные потребности. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущего программы о том, сохранят ся ли объемы военной помощи для ВСУ в следующем году.

До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас - как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас. Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда