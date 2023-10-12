В ГУР оценил обстановку в региональном конфликте с Россией.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не по графику. Соответствующее заявление в эфире местного издания "Украинская правда" сделал глава Главного управления разведки министерства по обороне киевского режима Кирилл Буданов.

Мы из него выбились...не все пошло кувырком. Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Напомним, что Вооруженные силы Украины с начала июня 2023 года пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. При этом командование бросает в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Глава России Владимир Путин упоминал о том, что ни на одном участке фронта противнику не удалось добиться значимых успехов. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал общесвенности, что потери армии Киева за сентябрь 2023 года составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

Буданов признал тяжесть положения Украины без западного оружия.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда