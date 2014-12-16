Буданов признал тяжесть положения Украины без западного оружия

Глава ГУр оценил помощь со стороны партнеров и союзников.

Киевскому режиму пришлось бы очень трудно без военной помощи со стороны западных партнеров. Соответствующее заявление руководитель главного управления разведки при министерстве по обороне Украины Кирилл Буданов заявил в интервью местному телеканалу "1+1". Эксперт выразил уверенность в общении с журналистами в том, что на текущий момент нет никакой причины считать, что такие военные поставки оружия и боеприпасов будут полностью остановлены для Вооруженных сил Украины. Военнослужащий также оценил претензии со стороны международных союзников о том, что успехи контрнаступления ВСу недостаточны. Кирилл Буданов заметил, что атака ведется не для партнеров.

Тяжело будет, очень тяжело. Чего обманывать, очень тяжело будет... Кирилл Буданов, глава ГУР

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Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук