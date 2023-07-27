Глава ФРС исключил значительное влияние окончания зерновой сделки на инфляцию в США

Джером Пауэлл оценил стоимость сельскохозяйственной продукции на глобальных рынках.

Завершение срока действия черноморской зерновой инициативы не станет значительным фактором, который способствует росту темпов инфляции на территории США. Уверенность в этом выразил на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне руководитель Федеральной резервной системы, выполняющей функции Центрального банка страны, Джером Пауэлл. Эксперт пояснил, что эксперты внимательно следят за ситуацией в мире.

Вы правы - выход из черноморской зерновой инициативы порождает обеспокоенность по поводу глобальной продовольственной безопасности, особенно для менее состоятельных стран, импортирующих значительную часть продовольствия Джером Пауэлл, глава ФРС США

Джером Пауэлл уточнил, что стоимость на зерновую продукцию выросли в связи с информацией о прекращении действия зерновой сделки. Однако ценовые показатели все еще остаются намного ниже показателей прошлой весны. Власти ФРС направили свои действия на то, чтобы контролировать инфляцию в США.

Глава ФРС США допустил и повышение ключевой ставки в сентябре, и ее сохранение.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve