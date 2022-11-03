Глава ФРС США заявил, что не знает, будет ли рецессия в стране

Джером Пауэлл оценил инфляцию и рост цен.

Глава американской Федеральной резервной системы заявил, что не знает, будет ли фиксироваться экономическая рецессия на территории страны. Соответствующее заявление руководитель ФРС, выполняющего функции Центробанка страны и регулятора, Джером Пауэлл сделал в ходе брифинга с журналистами.

Думаю, никто не знает, будет рецессия или нет. А если будет, то насколько серьезной окажется эта рецессия. И наша задача - восстановить стабильность цен, чтобы мы могли иметь устойчивый рынок труда, который со временем принесет пользу всем. И именно это мы и собираемся сделать. Джером Пауэлл, глава ФРС

Эксперт уточнил, что на текущий момент не видит никаких признаков снижения инфляции в США. Он призвал посмотреть на таблицу с показателями, которая фиксировала инфляционный уровень за последние 12 месяцев. По словам Джерома Пауэлла, сейчас страна находится "там же, где была год назад", говоря о росте цен на продукты питания и товары.

Напомним, что ФРС в среду по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve