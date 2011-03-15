ФРС США повысила ставку до 3,75-4%

Джером Пауэлл сообщил о том, что регулятор США в четвертый раз поднимает ставку. На этот раз - на 75 базисных пунктов.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, по результатам очередного двухдневного ноябрьского заседания, повысила базисную ставку на 75 пунктов. В настоящее время этот показатель составляет 3,75-4%. Повышение регулятором произошло в четвертый раз подряд. За подобное постановление проголосовали единогласно все члены профильного комитета по операциям на открытом рынке.

ФРС стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам. Джером Пауэлл, глава ФРС

Эксперт добавил, что руководители ФРС США ранее совершили ошибки, которые "войдут в учебники истории". При дальнейшей деятельности регулятор намерен реагировать на денежно-кредитную политику, экономическую активность и инфляцию. Комитет продолжит сокращать собственные запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг. Известно, что следующее заседание ФРС США по процентной ставке состоится 14 декабря 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / Federal Reserve