ФРС США повысила ставку до 3,75-4%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, по результатам очередного двухдневного ноябрьского заседания, повысила базисную ставку на 75 пунктов. В настоящее время этот показатель составляет 3,75-4%. Повышение регулятором произошло в четвертый раз подряд. За подобное постановление проголосовали единогласно все члены профильного комитета по операциям на открытом рынке.
ФРС стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам.
Джером Пауэлл, глава ФРС
Эксперт добавил, что руководители ФРС США ранее совершили ошибки, которые "войдут в учебники истории". При дальнейшей деятельности регулятор намерен реагировать на денежно-кредитную политику, экономическую активность и инфляцию. Комитет продолжит сокращать собственные запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг. Известно, что следующее заседание ФРС США по процентной ставке состоится 14 декабря 2022 года.
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Фото и видео: YouTube / Federal Reserve
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