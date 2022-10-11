Глава Европарламента: санкций против РФ недостаточно, нужны новые поставки оружия Киеву

Роберта Метсола надеется, что Брюссель одобрит поставки Киеву танков.

Глава Европарламента считает, что западных антироссийских санкций против Москва недостаточно, нужны новые поставки оружия киевскому режиму. Об этом Роберта Метсола рассказала в эфире американского телеканала CNN. Она пояснила, что следует предоставить украинской стороне те виды вооружения, которые она запрашивает, ведь Европейский парламент способен координировать эти поставки. В частности, европейка призывает коллег передать Киеву танки.

Я знаю, что высокие представители ЕС очень много работают по этому вопросу. Я знаю, что с военной точки зрения мы можем сделать больше. Роберта Метсола, глава ЕП

Таким образом местная чиновница высказала свою точку зрения после произведенного Россией массированного ракетного удара по критически значимых объектов украинской инфраструктуры. Роберта Метсола пояснила, что Москва продолжает поддерживать эскалацию конфликта, поэтому от Брюсселя требуется дать реакцию на происходящее.

Глава Европарламента в начале сентября призвала партнеров ЕС усилить санкции против России.

Фото и видео: YouTube / CNN News

