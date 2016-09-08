Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине

Урсула фон дер Ляйен назвала условие для справедливого мира на Украине.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала призывы ряда мировых лидеров и национальных правительств по началу мирных переговоров между Киевом и Москвой, а также о прекращении огня в регионе конфликта. С соответствующим заявлением иностранка выступила на международной конференции по безопасности в Словакии. Она пояснила, что никто не захочет вкладывать денежные средства в страну или восстанавливать ее, если конфликт в ней может продолжиться в любой момент. По мнению главы ЕК "справедливый мир" означает вывод российских военнослужащих с территории киевского режима.

Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. <…> Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Таким образом Урсула Фон дер Ляйен повторила официальную позицию Брюсселя о том, что Евросоюз не будет принимать никаких решений по украинскому кризису без консультаций с киевским режимом. Чиновница в очередной раз поддержала "формулу мира", которую выдвинул президент Владимир Зеленский.

Глава ЕК в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности.

Фото и видео: YouTube / European Commission