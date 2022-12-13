Глава ЕК в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности

Урсула фон дер Ляйен выступила на сессии саммита G7.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 ("Большой семерки"), организованного на территории японского города Хиросима, анонсировала новую стратегию Евросоюза в сфере экономической безопасности. Иностранная чиновница пояснила, что Еврокомиссия представит документ на обсуждение странам-участницам ЕС в июне текущего года. Об этом эксперт рассказала коллегам, выступая на сессии, которая посвящена устойчивости и экономической стабильности региона и мировых показателей.

Мы должны осознавать риск превращения взаимозависимостей в оружие. В следующем месяце ЕК предложит стратегию... Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для обеспечения нашей экономической безопасности. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / European Commission