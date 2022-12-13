Глава ЕК в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 ("Большой семерки"), организованного на территории японского города Хиросима, анонсировала новую стратегию Евросоюза в сфере экономической безопасности. Иностранная чиновница пояснила, что Еврокомиссия представит документ на обсуждение странам-участницам ЕС в июне текущего года. Об этом эксперт рассказала коллегам, выступая на сессии, которая посвящена устойчивости и экономической стабильности региона и мировых показателей.
Мы должны осознавать риск превращения взаимозависимостей в оружие. В следующем месяце ЕК предложит стратегию... Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для обеспечения нашей экономической безопасности.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
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Фото и видео: YouTube / European Commission
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