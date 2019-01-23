Глава Еврокомиссии раскритиковала удары России по украинской инфраструктуре

Урсула фон дер Ляйен назвала действия РФ на СВО "военными преступлениями".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала недавние ракетные удары по украинской инфраструктуре. Об этом чиновница рассказала в ходе своего выступления на пленарной сессии европейского парламента в Страсбурге.

Атаки России против гражданской инфраструктуры, в особенности электроснабжения, являются военными преступлениями. Лишение воды, электричества и тепла с наступлением зимы – это проявления настоящего террора. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула Фон дер Ляйен подтвердила коллегам из регионального законодательного органа намерение стран Евросоюза продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется".

Глава ЕК заявила о важности совместных закупок газа во избежание конкуренции внутри ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Commission