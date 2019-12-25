Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии. Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в собственном Twitter-аккаунте. Иностранка осудила насильственные действия правоохранительных органов, направленные на подавление протестов в республике. Чиновница призвала действующее правительство точно подсчитать и опубликовать результаты голосования.
Жестокое подавление мирных протестов недопустимо в Европе. Фундаментальные права человека в Белоруссии необходимо уважать
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии
Маас призвал освободить задержанных на акциях протеста в Белоруссии.
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