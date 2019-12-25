ЕК думает над ответом на принятие законопроекта КНР.

Еврокомиссия обеспокоена законом Китая по Гонконгу. Об этом рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. Чиновница объяснила, что ЕК находится в контакте с международными партнерами. Представителям ведомства известно о согласовании законопроекта. Она добавила, что члены ЕС неоднократно давали Пекину понять, что принятый документ противоречит базовому законодательству Гонконга и международным обязательствам Китая.

Мы очень сильно обеспокоены этим вопросом Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕК

В ЕК заметили, что Китай может столкнуться с негативными последствиями в связи с продвижением данного законопроекта. В частности, удар будет по доверию и репутации властей КНР, а также бизнес-индустрии. Ляйен добавила, что в ЕК продолжают следить за ситуацией и думают над ответом Китаю.

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