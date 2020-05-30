Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга

Изменения коснутся всего спектра соглашений, которые США имеет с Гонконгом.

США намерены разорвать все свои договоры с Гонконгом, обеспечивающих региону особый статус в отношениях с Америкой. Об этом заявил Дональд Трамп.

По словам главы Белого Дома Гонконг утратил свою автономию из-за закона Китая о закона о нацбезопасности. Согласно нему в Гонконге будут созданы специальные органы КНР, обеспечивающие безопасность суверенитета страны. Местные жители вышли на акцию протеста против данных мер и в регионе вновь возобновились беспорядки.

Выступая перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что поручение своей администрации начать процесс отмены политики исключений, которые обеспечивают особый и специальный подход к Гонконгу. Изменения коснутся всего спектра соглашений, которые США имеет с Гонконгом, начиная от договора об экстрадиции и заканчивая контролем за экспортом, использованием технологий двойного назначения, заявил президент Америки. Помимо этого Трамп заявил о намерении ввести санкции в отношении официальных лиц КНР и Гонконга, подрывающих автономию последнего.

Видео: YouTube / The White House