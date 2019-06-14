Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенген

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза без промедления принять в свой состав Румынию и Болгарию, чтобы те оказались в Шенгенской зоне. Такое заявление европейский политик сделала в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". .
Я хотела бы особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за то, что они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации. Итак, давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом.
Фото и видео: European Commission
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