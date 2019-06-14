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Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом

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В ЕК оценили поддержку киевского режима.

 Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на четыре года. С таким сообщением местный политик выступила на пленарной сессии Европейского парламента, организованной в Страсбурге. Она по традиции зачитала речь на тему "Состояние Евросоюза".

Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну. Это будущее четко просматривается.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕК заявили о начале расследования субсидий в отношении электроавтомобилей из КНР.

Фото и видео: European Commission

Теги: военная помощь, всу, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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