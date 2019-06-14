Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом

В ЕК оценили поддержку киевского режима.

Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на четыре года. С таким сообщением местный политик выступила на пленарной сессии Европейского парламента, организованной в Страсбурге. Она по традиции зачитала речь на тему "Состояние Евросоюза".

Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну. Это будущее четко просматривается. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕК заявили о начале расследования субсидий в отношении электроавтомобилей из КНР.

Фото и видео: European Commission