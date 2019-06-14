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В ЕК заявили о начале расследования субсидий в отношении электроавтомобилей из КНР

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Урсула фон дер Ляйен рассказала об экономическом аспекте в ЕС.

Европейская комиссия запускает расследование по субсидиям в отношении китайских электрических автомобилей. Соответствующей информацией с журналистами от 13 сентября поделилась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Европейский политик выступила на пленарной сессии Европарламента, организованной в Страсбурге. Она по традиции зачитала речь на тему "Состояние Евросоюза".

Рынки сегодня заполнены более дешевыми китайскими электрическими автомобилями. И цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на наших рынках. И так как мы не признаем эти перекосы внутри нашего рынка, мы не признаем извне.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что иностранное издание Financial Times  ранее объявило читателям о том, что Пекин ужесточил правила выдачи лицензий на производство электромобилей в Китае. 

ЕК подготовит проект налога на незапланированную прибыль от реинвестирования активов РФ.

Фото и видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, урсула фон ер ляйен, электромобили
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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