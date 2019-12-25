Глава Еврокомиссии признала, что коронавирус для экономики Европы стал шоком. Урсула фон дер Ляйен отметила, что у этих обстоятельств не должно быть долговременных последствий.
Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, - сказала она.
Но добавила, что вирус не должен нанести ей перманентного ущерба.
Фон дер Ляйен считает, что остановить распространение коронавируса в Европе не остановить. Его можно лишь замедлить, что ударит по экономической жизни Евросоюза.
Также глава Еврокомиссии заявила, что правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса, максимально смягчат.
Ранее Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса.
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