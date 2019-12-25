Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева

Урсула фон дер Ляйен назвала наиболее эффективный метод финансирования Украины.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз сейчас изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит регионального сообщества под гарантии бюджета, вклады отдельных стран-членов ЕС и кредит под замороженные российские активы. Соответствующее заявление глава ЕК сделала в рамках публичного выступления перед местными парламентариями в Страсбурге. В первом сценарии развития ситуации Евросоюз будет использовать собственные бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала. Во втором случае будет заключено межправительственное соглашение, по которому государства-члены ЕС самостоятельно привлекут необходимый капитал для финансирования Украины.

Вариант три: использовать репарационный кредит, основанный на иммобилизованных российских активах. Этот кредит будет основан на остатках денежных средств на иммобилизованных активах. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

По словам Урсулы фон дер Ляйен, такое заведомо незаконное использование российских суверенных средств является самым эффективным способом поддержать Вооруженные силы Украины и местную экономическую систему.

Фото и видео: YouTube / Firstpost