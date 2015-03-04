ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен

Пока что план не доведен до представления всех стран-членов ЕС.

Европейская комиссия (ЕК) создаст новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками стран-членов. Соответствующей информацией с читателями поделились иностранные журналисты из газеты Financial Times со ссылкой на собственные источники. Неназванный представитель Европейской комиссии указал СМИ на то, что в текущий момент руководство в ЕК изучает пути укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки.

... В рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа. сообщение источника западного СМИ

Чиновник из Европы также отметил, что концепция формирования особого подразделения находится в стадии разработки и обсуждения. Пока что конкретные сроки появления новой разведывательной структуры не установлены. о словам источника, орган будет основан на опыте ЕК и тесном сотрудничестве с профильными департаментами службы внешних связей Европейского союза. Еще один источник издания отметил, что разведывательные службы стран-членов ЕС и ЕЕ должны объединить усилия по обмену данными, чтобы стать эффективными и полезными друг для друга. Против вышеуказанной инициативы выступили представители Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN). Их сотрудники опасаются, что новый орган будет дублировать их функции и в будущем может заменить их.

Урсула Фон дер Ляйен: Сербии для членства в ЕС надо присоединиться к санкциям против РФ.

Фото: YouTube / European Commission