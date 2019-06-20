Глава ЕК назвала условия по дальнейшей евроинтеграции Белграда.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важное условие для продвижения Сербии на пути к членству в Европейском союзе — присоединение к западному санкционному давлению в отношении России. Соответствующее заявление сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с рабочим визитом в Белграде. Иностранная чиновница выступила перед СМИ на совместной пресс-конференции с местным президентом Александром Вучичем.

Движение к вступлению в ЕС может занять много времени и требует реализации различных реформ... Важным аспектом является необходимость большей согласованности в области внешней политики, включая санкции против РФ. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Еврокомиссии выразила признательность властям Сербии за то, что европейская страна уже достигла 61 процента соответствия по внешнеполитической линии регионального содружества. Однако она утонила, что чиновники должны сделать еще больше в целях евроинтеграции, так как коллективный Брюссель надеется видеть Сербию в качестве надежного союзника. на данный момент Черногория лидирует среди кандидатов на вступление в Европейский союз и может стать членом объединения уже в 2028 году.

