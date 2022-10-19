Глава ЕК заявила о важности совместных закупок газа во избежание конкуренции внутри ЕС

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что в противном случае произойдет рост цен.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности совместных закупок газа во избежание конкуренции внутри стран Евросоюза. Соответствующую рекомендацию чиновница объявила в ходе очередной пленарной сессии Европарламента, проводимого в Страсбурге. Чиновница призвала коллег и партнеров соблюдать данную рекомендацию ради сохранения единства и солидарности региона, а также ради защиты от российского энергетического "шантажа".

Европейцы должны закупать газ вместе, это важно. Компании, совершающие закупки, должны создать консорциум. К этому нас подталкивает опыт минувшего лета, когда компании конкурировали, вызывая тем самым рост цен. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт уверена в том, что ЕС удалось за восемь месяцев 2022 года сократить "огромную зависимость" от российского газа на две трети. При этом европейцы заполнили к настоящему времени свои газовые подземные хранилища на 92%.

Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделит в ближайшие дни €2 млрд Украине.

Фото и видео: YouTube / European Parliament