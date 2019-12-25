Глава ЕК заявила о намерении ограничить взаимодействие с Израилем

В Европейской комиссии сообщили о намерении ограничить взаимодействие с Израилем, а также ввести санкции против членов правительства еврейского государства и приостановить Соглашение об ассоциации с ЕС. Соответствующее заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Европейском союзе.
Мы приостанавливаем нашу <...> поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны, а также предложим ввести санкции в отношении министров.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Еврокомиссия не намерена конфисковывать активы России.
Фото: European Commission
