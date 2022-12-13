Глава ЕК заверила, что Евросоюз и США продолжат поддерживать Украину

Урсула фон дер Ляйен рассказала о важности запрета для третьих стран обхода санкционного давления в отношении России.

Глава Европейской комиссии заверила, что Евросоюз и США продолжат поддерживать Украину в финансовом и военном плане столько, сколько будет нужно. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами после рабочей двусторонней встречи с президентом США в Белом доме Джо Байденом. Европейка находится в Вашингтоне с официальным визитом.

Мы подробно обсуждали войну на Украине, начиная с финансовой и военной поддержки. ЕС в этом году предоставляет Украине €18 млрд, €1,5 млрд в месяц, но мы также обсуждали то, как мы заботимся о четырех миллионах украинских беженцев в ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейка добавила, что на мероприятии в столице США подробно обсуждались антироссийские санкции. Она напомнила, что Брюссель уже одобрил десять пакетов против Москвы. По мнению главы ЕК, сейчас странам-союзникам важно обеспечивать их соблюдение на мировой арене.

Глава ЕК отказалась комментировать обвинения в отношении Китая о поставках оружия РФ.

Фото и видео: YouTube / European Commission